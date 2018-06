West Ham, a un passo il difensore Fredericks del Fulham

© foto di Giulia Prosperi

Il West Ham è vicino all'acquisto del difensore Ryan Fredericks, 25enne in scadenza di contratto con il Fulham. Cercato nella scorsa finestra di mercato da Swansea, Wolverhampton e Bournemouth, il giocatore ha preferito restare a Londra fino alla fine della stagione per poi decidere con calma la destinazione futura. E alla fine, come riporta Sky Sports, potrebbe restare proprio nella capitale inglese.