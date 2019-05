West Ham, accordo raggiunto con l'Alaves per la cessione di Lucas Perez

© foto di J.M.Colomo

Lucas Perez è vicinissimo a diventare un giocatore dell'Alaves. Secondo le informazioni riportate dal Sun, il club spagnolo avrebbe raggiunto l'accordo con il West Ham e pagherà 2,3 milioni ai londinesi per mettere l'attaccante a disposizione di Garitano. L'intesa tra le due società è totale, adesso si attende solo l'ufficialità per il ritorno in Liga di un giocatore che in Premier non è riuscito a giocare tanto, né a trovare continuità di rendimento.