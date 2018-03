West Ham ancora ko, Moyes: "Il primo gol subito ha cambiato tutto"

© foto di Imago/Image Sport

Ennesima sconfitta subita dal West Ham finito ko in casa contro il Burnley. Dopo la gara un David Moyes deluso ha detto: "Fino al gol non avresti pensato che sarebbe stata una brutta giornata. Avevamo giocato abbastanza bene per andare in vantaggio, ma il primo gol ha rapidamente modificato le cose. Abbiamo ancora un sacco di match, siamo abbastanza bravi e saremo fuori dai lotta retrocessione alla fine della stagione, sono fiducioso per i giocatori che abbiamo qui".