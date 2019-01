West Ham, Arnautovic: "Amo il club, voglio restare anche per i tifosi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo aver rinnovato il suo contratto con il West Ham, Marko Arnautovic ha sottolineato il suo amore verso il club inglese: "I fan mi hanno dato la forza, mi hanno dato l'energia ed è per questo che devo stare qui ed è per questo che voglio restare. Non ho mai voluto scappare perché odio questo club, non è mai stata mia intenzione. Amo questo club e amerò per sempre questo club. Devi prendere della decisioni nella vita, ma io dico che da ora non importa cosa succederà, io amerò sempre il West Ham e sarà sempre una grande parte della mia vita. Amo questa felicità, quindi ascolta, sono qui, sono pronto. Spero che i fan siano pronti".