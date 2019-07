West Ham, Arnautovic ha chiesto la cessione: l'ex Inter vicino alla Cina

© foto di Insidefoto/Image Sport

Marko Arnautovic ha chiesto la cessione al West Ham. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, l'attaccante ex Inter sarebbe a un passo dal trasferimento in Cina, con un'offerta importante tanto per il giocatore quanto per gli Hammers già arrivata a Londra. L'austriaco, nei giorni scorsi, era stato accostato anche a Inter e Roma.