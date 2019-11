© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutto infortunio per Manuel Lanzini nel ko di sabato scorso col Burnley. Il trequartista del West Ham dovrà infatti operarsi a causa di una frattura alla clavicola e, come riporta il Sun, potrà tornare in campo solamente il prossimo anno. Il classe '93 in questa stagione ha collezionato finora undici presenze con tre assist.