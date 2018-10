West Ham, Carroll cambia idea: vuole rinnovare e restare agli hammers

© foto di Imago/Image Sport

Causa infortunio alla caviglia, in questa stagione Andy Carroll (29) non ha ancora giocato un minuto con la maglia del West Ham. Il contratto dell'attaccante ex Liverpool è in scadenza a giugno ma il calciatore non vuole andare via. Anzi, diversamente da quanto trapelato nel recente passato - secondo la stampa britannica - la punta inglese vorrebbe estendere il contratto. Le prossime settimane, dunque, saranno decisive.