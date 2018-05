West Ham, Carroll si sfoga e Moyes lo espelle dall'allenamento

© foto di Imago/Image Sport

Tre gol in 16 presenze quest'anno, Andy Carroll non sta vivendo certo la sua migliore stagione al West Ham. Numeri che hanno innervosito non poco l'attaccante inglese, che dopo la panchina col Manchester City dell'ultimo turno di campionato si è sfogato pesantemente in allenamento. Con mister David Moyes, secondo quanto riporta Sky Sports, è nata così una discussione che ha portato addirittura all'espulsione di Carroll dalla prima seduta della settimana. E per il classe '89 potrebbero arrivare ora provvedimenti del club ancor più gravi.