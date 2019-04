West Ham, Carroll via a fine stagione: nel suo futuro c'è la MLS

© foto di Giulia Prosperi

Il futuro di Andy Carroll potrebbe essere in MLS. Come riporta il Times, la pista americana è al momento la più probabile per l'attaccante del West Ham. Tormentato dagli infortuni, Carroll è in scadenza di contratto con gli Hammers e difficilmente riceverà una proposta di rinnovo visti i soli 568 minuti (un gol in 14 presenze) giocati finora in stagione.