West Ham-Chelsea, le formazioni ufficiali: Sarri fa fuori Morata, c'è Giroud

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 14.30 scenderà in campo il Chelsea che sarà ospite del West Ham per un avvincente derby londinese. Dopo la trasferta di Europa League Maurizio Sarri ha scelto di mandare Morata in panchina e di puntare su Giroud in attacco con Willian e Hazard. Nel West Ham fuori Arnautovic infortunato, ma c'è Yarmolenko con Felipe Anderson e Antonio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

WEST HAM: Fabianski, Balbuena, Zabaleta, Diop, Masuaku, Rice, Obiang, Noble, Yarmolenko, Felipe Anderson, Antonio.

CHELSEA: Kepa, Rudiger, Alonso, Luiz, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Kovacic, Willian, Hazard, Giroud.