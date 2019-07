West Ham, clamoroso stop per Maxi Gomez. Punta vicinissima al Valencia

© foto di Alterphotos/Image Sport

Sky Sports UK fa il punto della situazione sul futuro di Maxi Gomez, ambitissimo attaccante del Celta Vigo. L'emittente satellitare spiega come il West Ham, che sembrava aver superato il Valencia negli scorsi giorni, abbia offerto i 50 milioni di euro della clausola rescissoria, ma la squadra galiziana non abbia accettato la struttura (dilazionata) del pagamento. Adesso dunque sembra inevitabile un trasferimento di Gomez al Valencia, che ha offerto soldi più contropartite (dovrebbe esserci di mezzo Santi Mina): il giocatore è atteso domani in Spagna per ultimare il passaggio nei Murcielagos.