Issa Diop (22 anni), difensore del West Ham, vuole indossare la maglia della squadra francese, senza nessun dubbio: "Sono nato in Francia, sono francese, devo tutto alla Francia, è il mio paese... Scegliere un'altra nazione sarebbe stato un po 'ipocrita da parte mia. Sono francese, adoro la Francia, voglio giocare coi Bleus e anche se non sono mai chiamato dal ct, non cambierò idea".