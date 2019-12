© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sconfitta in extremis (2-1 con gol di Jordan Ayew al 90') rimediata nel Boxing Day contro i cugini del Crystal Palace ha nuovamente messo in discussione la posizione di Manuel Pellegrini sulla panchina del West Ham. Come riporta The Times, per il tecnico cileno saranno fondamentali le prossime due partite; il favorito per la successione è David Moyes.