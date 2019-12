West Ham, duello Moyes-Pulis per rimpiazzare l'esonero Pellegrini

© foto di Imago/Image Sport

Nella giornata di ieri, in seguito alla sconfitta rimediata in casa contro il Leicester City, il West Ham ha esonerato Manuel Pellegrini e adesso va alla ricerca di un nuovo allenatore per la seconda metà di stagione. Stando a quanto scritto dal Sunday Telegraph, i due candidati principali sarebbero David Moyes e Tony Pulis. Per il primo si tratterebbe di un ritorno, dopo la stagione 2017-18, mentre il secondo è celebre in Inghilterra per non essere mai retrocesso e adesso è libero dopo la scadenza del contratto col Middlesbrough.