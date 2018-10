West Ham, F. Anderson: "Felice per il primo gol. Già abituato alla Premier"

La vittoria del West Ham contro lo United di sabato scorso ha dato tranquillità agli Hammers. E ha regalato fiducia anche all'ex laziale Felipe Anderson, autore del primo gol del West Ham e anche in campionato. "Penso prima di tutto alla squadra - ha detto in un'intervista a Globoesporte - cerco di vincere anche quando non segno. Certo, per un calciatore che gioca in attacco far gol è molto importante, ti toglie un po' d'ansia. quando ci sono parecchie aspettative magari arrivi in area e poi l'ansia interferisce nelle decisioni. Il gol ha ritardato un po' ma è arrivato. Ora devo continuare così. Sono un giocatore che sa coprire tutta la fascia, riesco anche a dare copertura. In Italia ho appreso molto dal punto di vista tattico. In Inghilterra c'è più intensità e mi sono già abituato. Sogno ovviamente di poter giocare anche nella Selecao".