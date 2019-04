West Ham, Felipe Anderson blindato: niente Real almeno fino al 2020

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Anderson non si muove da Londra, almeno fino a giugno 2020. È questo il desiderio della dirigenza del West Ham, che non intende assolutamente privarsi dell'ex Lazio quest'estate, nonostante il forte interesse del Real Madrid. Il fantasista brasiliano ha realizzato finora nove gol e cinque assist in 36 presenze con gli Hammers. A riportarlo è Sky Sports UK.