© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Anderson potrebbe essere una delle nuove scommesse di Tite nella Selecao. Intanto l'ex laziale ha parlato alla BBC di Neymar: "E' fantastico anche perchè fa sempre ridere tutti con le sue musiche e stando con tutti. E' sempre stato così e non cambierà". Poi, Felipe, ora al West Ham, ha parlato pure della Premier: "E' il miglior campionato del mondo ed è un premio ed una grande opportunità quella di giocare qui. Ho lavorato molto per abituarmi il più rapidamente possibile e sono felice di far parte di questa squadra"