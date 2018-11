© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Felipe Anderson si sta rivelando un buon acquisto per il West Ham. L'ex Lazio ha spiegato, tra le altre cose, in un'intervista al Daily Mail cosa significhi esser stato pagato 42 milioni di euro. "E' chiaro che in un caso del genere tutti si aspettano qualcosa di diverso rispetto agli altri. Il club ha fiducia in me, non mette pressione e mi sento pronto per affrontare le sfide e fare qualcosa di grande per il club". Felipe ha parlato anche della scelta di giocare con la maglia numero dieci: "E' la casacca di Pelè. Avevo diciassette anni quando approdai al Santos, uno dei più importanti club in Brasile. Ma tutto questo mi ha aiutato a maturare molto".