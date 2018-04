West Ham, Hart verso la Liga: l'ex Torino può finire al Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joe Hart verso la Liga. Come riporta Metro, il Siviglia starebbe pensando al portiere di proprietà del Manchester City, che il West Ham ha già deciso di non riscattare in estate dopo il prestito di questa stagione. I Citizens adesso spingono così per l'addio a titolo definitivo e per l'ex Torino quella andalusa potrebbe essere una meta sicuramente interessante in caso di partenza di David Soria o Sergio Rico.