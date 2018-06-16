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Europa

West Ham, il sogno è Smalling: pronta l'offerta allo United

16.06.2018 00:50 di Marco Conterio  Twitter:    articolo letto 1657 volte
© foto di Imago/Image Sport

Secondo Metro UK, il West Ham avrebbe un sogno per la difesa: Chris Smalling, centrale di retroguardia del Manchester United. Secondo il quotidiano britannico, infatti, la società allenata ora da Manuel Pellegrini starebbe pensando a un'offerta importante per il ventinovenne centrale britannico.
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