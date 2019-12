© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mauricio Pochettino è il grande sogno del West Ham per la panchina. Come riporta oggi il Daily Star, gli Hammers vorrebbero provare a convincere l'ex tecnico del Tottenham in caso di esonero a breve di Manuel Pellegrini. Il club londinese, d'altronde, naviga nei bassifondi della classifica di Premier League con soli 16 punti in 16 giornate e un attuale sedicesimo posto che non soddisfa chiaramente le aspettative di dirigenti e tifosi.