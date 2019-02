© foto di phcimages.com/Image Sport

Arthur Masuaku in uscita dal West Ham. Come riporta il Mirror, gli Hammers starebbero pensando di monetizzare dalla cessione del terzino classe '93 già durante la prossima estate. Il prezzo fissato per l'ex Olympiakos, autore finora di due assist in 21 presenze stagionali, è intorno ai 12 milioni di euro.