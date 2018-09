West Ham in crisi, fiducia Pellegrini: "Riusciremo a ribaltare tutto"

© foto di Imago/Image Sport

Zero punti e ultimo posto in classifica, Manuel Pellegrini deve uscire dalla crisi con il suo West Ham. Davanti ci sarà l'Everton a Goodison Park. "Abbiamo perso quattro gare ma non per questo la fiducia. Ci credo più che mai, non è la prima volta che mi capita di incappare in qualche risultato negativo. Ci sono sempre, per tutti, certo è che iniziare così non è il top ma siamo certi che riusciremo a ribaltare la situazione".