West Ham, incroci col Napoli: occhi su Benitez e Paulo Fonseca

Nelle scorse settimane era emerso come possibile nome di ritorno per il Napoli, ma secondo i tabloid come il Daily Mirror il futuro di Rafa Benitez sarà ancora in Premier League. Lo spagnolo sta trattando il rinnovo col Newcastle, ma piace anche al West Ham. Gli Hammers stanno valutando il suo profilo per provare ad aprire un nuovo ciclo, ma fra i candidati c'è anche Paulo Fonseca dello Shakthar, altro tecnico sondato proprio dal club di De Laurentiis.