West Ham, inizio da incubo: quattro sconfitte. Pellegrini rischia già

Non se la sta passando proprio divinamente Manuel Pellegrini, nuovo allenatore del West Ham da questa stagione. Il manager spagnolo infatti ha molti problemi da risolvere negli Hammers, nonostante una corposa campagna acquisti. La sua squadra è infatti partita nel peggiore dei modi, perdendo tutte le prime quattro partite, l'ultima delle quali ieri in casa con gli Wolves e ritrovandosi così da sola in fondo alla classifica. Secondo vari media inglesi, addirittura, sarebbe già in bilico la posizione di Pellegrini.