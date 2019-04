West Ham, l'Augsburg vicino a riscattare la promessa Reece Oxford

© foto di Giulia Prosperi

Il futuro di Reece Oxford potrebbe essere ancora in Bundesliga. Secondo la stampa britannica il ventenne, considerato tra le migliori promesse del calcio inglese, ma attualmente all'Augsburg in prestito dal West Ham, potrebbe rimanere al club tedesco. L'affare dovrebbe andare in porto per una cifra attorno ai 10 milioni di euro.