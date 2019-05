West Ham, l'ex Arsenal Perez pronto a tornare in Spagna: c'è l'Alaves

© foto di Giulia Prosperi

Lucas Pérez (30) è destinato a tornare in Spagna. L'attaccante ex Deportivo La Coruña ed ex Arsenal, ora al West Ham, nonostante un contratto fino al 2021 sembra aver deciso di giocare nuovamente nella Liga. A tal proposito il The Sun scrive della trattativa in corso con l'Alaves.

Affare verso la chiusura. Gli hammers potrebbero ricavare 2,5 milioni di euro dalla cessione della punta, con Asier Garitano - nuovo tecnico del club basco - pronto ad affidargli le chiavi del reparto offensivo. Nella Premier League da poco conclusa, Perez ha segnato tre gol in quindici incontri disputati.