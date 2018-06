West Ham, l'indiscrezione del Daily Mail: c'è il sì di Yaya Toure

17.49 - Visite terminate per Mattia Perin al J Medical. Manca solo l'ufficialità, col giocatore atteso all'uscita da una cinquantina di tifosi per autografi e selfie. 16.49 - Tra pochi istanti, Perin dovrebbe uscire dal J Medical. Poi, l'ufficialità da parte del club bianconero. 16.39...

LIVE TMW - Perin-day in casa Juve: visite terminate, attesa ufficialità

Real Madrid, Marcelo: "Non è Ronaldo a comandare. Neymar benvenuto"

L'Equipe in prima: "Fekir fa crollare il Liverpool"

Il Real apre il dossier Conte. L'ex Juve in pole, ma Ramos spinge per Guti

Ligue 1, sorteggiati i calendari: esordio del PSG in casa col Caen

Man United, De Gea al Real Madrid solo in caso di arrivo di Jan Oblak

Leicester, Evans si presenta: "Opportunità che non potevo rifiutare"

Benfica, arrivate 3 offerte per Talisca: dallo United e due dalla Cina

Real Madrid, anche Tite per la panchina: "Ci sentiamo dopo il Mondiale"

Arsenal, addio per 9 giocatori: Mertesacker si ritira

Indiscrezione di mercato riportata quest'oggi dal Daily Mail: il West Ham, infatti, avrebbe aperto i negoziati per una clamorosa operazione che porterebbe a Yaya Toure, in scadenza col Manchester City. Gli Hammers - si legge - avrebbero già il sì del giocatore, esntusiasta di tornare a lavorare col tecnico Pellegrini.

