Manuel Lanzini ha l'idee chiare sul proprio profilo professionale, che potrebbe restare legato al West Ham ancora a lungo: "Vorremmo vincere un trofeo - spiega l'argentino al London Evening Standard - e anche se penso sia difficile, l'esempio del Leicester deve farci credere di poter lottare per la vittoria. Mi piacerebbe arrivare in fondo al mio attuale contratto (2023 n.d.r.) e diventare una leggenda del club, mi trovo benissimo e adoro questa maglia. Non si sa mai cosa potrebbe rivelarti il futuro, ma perché non dovrei sognarlo?".