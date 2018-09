West Ham-Man United 3-1, Mourinho ancora ko. Pogba sostituito al 70'

© foto di Imago/Image Sport

Continuano i guai in casa Manchester United. Dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa di Lega ad opera del Derby County, i Red Devils oggi pomeriggio sono infatti usciti sconfitti dalla trasferta sul campo del West Ham. A decidere l'incontro sono state da una parte le reti di Felipe Anderson (5') e Arnautovic (74'), oltre all'autogol di Lindelof (45'), e dall'altra il gol della speranza di Rashford (71'). Dieci punti in classifica per la truppa di Mourinho, che ha sostituito il tanto chiacchierato Pogba al 70' con Fred; sette punti invece per gli Hammers, al loro secondo successo stagionale.

Questo il programma del settimo turno di Premier League

29/09 13:30 West Ham - Manchester United 3-1

29/09 16:00 Arsenal - Watford

29/09 16:00 Everton - Fulham

29/09 16:00 Huddersfield - Tottenham

29/09 16:00 Manchester City - Brighton

29/09 16:00 Newcastle - Leicester

29/09 16:00 Wolverhampton - Southampton

29/09 18:30 Chelsea - Liverpool

30/09 17:00 Cardiff - Burnley

01/10 21:00 Bournemouth - Crystal Palace