Alcuni analisti hanno fatto sapere che Declan Rice (20), gioiellino del West Ham, possa valere già 90 milioni di euro. Premettendo questo, non suona tanto come una puntura al Manchester United il prezzo fatto dagli Hammers: 100 milioni di euro. Il Sunday Express informa che la mossa deve essere letta come un messaggio ai Red Devils, interessati da un po' al giocatore: non vogliono cederlo, se non per una cifra assurda. Come 100 milioni, per l'appunto.