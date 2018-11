West Ham, Nasri firmerà solo dopo aver superato le visite mediche

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samir Nasri diventerà a breve un nuovo giocatore del West Ham. Il centrocampista francese, senza squadra a causa della squalifica per doping che lo ha tenuto fuori dai campi per 18 mesi (relativa al periodo in cui vestiva la maglia del Siviglia), firmerà con il club londinese dopo aver superato le visite mediche. Potrà tornare in campo a partire dal primo gennaio.