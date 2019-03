© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del West Ham Samir Nasri, intervistato da Sky Sports UK, ha parlato così del suo futuro: "Non so ancora cosa succederà, per me ciò che contava più di tutto era tornare a giocare. A gennaio ci sono riuscito, anche se poco dopo un infortunio mi ha fermato. Ora mi restano sette partite e voglio essere protagonista, so che mi sto giocando il futuro. Poi ci siederemo a un tavolo e valuteremo il da farsi". Il classe '87 ha firmato lo scorso 1° gennaio un contratto di sei mesi con opzione per un'ulteriore stagione.