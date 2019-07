© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Higuain, il West Ham studia anche la situazione di Diego Costa per rimpiazzare Marko Arnautovic, fresco di trasferimento in Cina. Secondo quanto riporta il Mirror, ci sarebbe infatti anche il centravanti in uscita dall'Atletico Madrid tra i nomi sondati dagli Hammers in queste ore di calciomercato. Su Diego Costa hanno messo gli occhi però anche Wolverhampton ed Everton, sempre in Premier League.