West Ham, offerta da 10 milioni allo Swansea per Fabianski

Non solo l'Inter su Radja Nainggolan. Secondo Sky Sport il Ninja è finito nel mirino anche dell'Atletico Madrid. I primi contatti esplorativi fra la Roma ed i Colchoneros ci sono già stati, anche se il calciatore non è ancora stato interpellato a riguardo. Se l'operazione dovesse...

De Vrij snobba il Mondiale: "Non lo seguirò, già penso all'Inter"

Juve, per i tifosi il colpo da 90 sarà Milinkovic-Savic

Roma forza 4. Per un nuovo ciclo o per dare l'assalto allo Scudetto?

Verdi: "Napoli, non vedo l'ora di iniziare. Bologna, grazie di tutto"

Cori contro Napoli, corso formativo sul rispetto per l'U15 della Juventus

Marotta: "Higuain non ha chiesto la cessione. Icardi? Fantacalcio"

Marotta: "Emre Can? Spero in 10 giorni. Cancelo buon giocatore"

Milan, Fassone: “Saremo volano per la crescita del calcio femminile”

Secondo quanto riportato dal Sun , il West Ham sarebbe disposto a offrire circa 10 milioni di euro allo Swansea per il portiere della Nazionale polacca Lukasz Fabianski . Il giocatore ex Arsenal sarà protagonista al prossimo Mondiale.

