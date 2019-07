© foto di Federico Gaetano

Il West Ham irrompe su Florian Thauvin. L'attaccante del Marsiglia è al centro di un'offerta importante: 40 milioni di euro più il cartellino di Chicharito Hernandez. Da valutare le intenzioni del giocatore, che in Inghilterra ha giocato poco e male in passato: 13 presenze e zero reti al Newcastle nella stagione 2015-16.