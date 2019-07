© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Balotelli offerto al West Ham, secondo quanto riportato da Talksport. L'attaccante italiano è libero da vincoli contrattuali dopo gli ultimi sei mesi al Marsiglia. E gli hammers sono alla ricerca di una punta, dopo la cessione di Marko Arnautovic in Cina e un Chicharito Hernandez che non sembra rientrare nei piani, al punto da essere utilizzato come contropartita per arrivare a Florian Thauvin del Marsiglia. Inoltre il West Ham ha visto sfumare l'obiettivo Maxi Gomez, ormai a un passo dal trasferimento al Valencia. Si tratterebbe eventualmente, per Balotelli, della terza parentesi in Inghilterra dopo le esperienze al Manchester City e al Liverpool.