West Ham-Pastore, trattativa in fase di stallo: l'argentino chiede troppo

Il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli nei giorni scorsi ha incontrato il centravanti del Chelsea Alvaro Morata, che piace anche alla Juventus, per sondare la sua disponibilità a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Lo rivela Sky Sport spiegando che...

Brescia, Cellino è pronto ad affidarsi a Suazo per la panchina

Crotone, sondaggio per Rastelli

Venezia, Tacopina sfida il Palermo: "Rispetto, ma non siamo inferiori"

Bari, Foggia e Lecce: triplo derby pugliese in B. Non accadeva da 22 anni

Padova, Zamuner: "Del Favero? Forte ma non credo. Volta ci piace"

Cittadella, in tanti su Bartolomei. Si valutano le offerte

Pescara, Sebastiani: "In Tribunale vicenda paradossale. Zeman un errore"

Galderisi: "Che forza il Cittadella. Non bene il Perugia"

Crotone, proposto Denis: l'ex Napoli e Atalanta può tornare in Italia

Livorno, idea Suagher in prestito dall'Atalanta

Frosinone, Longo: "Non possiamo fare calcoli. Al Tombolato per vincere"

Spezia, settimana decisiva per il ds: tre i nomi sotto i riflettori

Salernitana, sfida all'Avellino per Altobelli

Venezia, può tornare Sottili in panchina

Venezia, per il dopo-Inzaghi si valuta il nome di Vecchi

Novara, idea Caserta per la panchina. C'è anche la Reggiana

In fase di stallo la trattativa per il trasferimento di Javier Pastore dal Paris Saint-Germain al West Ham. Secondo quanto riportato da Sky Sports il motivo è dovuto alle eccessive richieste economiche dell'argentino, che si aspetta un ingaggio di oltre 10 milioni l'anno. Meno complicato il discorso fra i due club con l'accordo che potrebbe chiudersi a 20 milioni.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy