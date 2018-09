© foto di Imago/Image Sport

Manuel Pellegrini è al centro delle polemiche per il pessimo inizio di stagione del suo West Ham. "Non è un cattivo inizio. E' davvero un pessimo inizio -ha detto la vicepresidente del club, Karren Brady-. Abbiamo preso un manager con una grande carriera, speso oltre 100 milioni di sterline e non siamo riusciti a fare un punto. Però abbiamo fiducia affinché tutto cambi e giri per il verso giusto. L'importante è restare uniti".