© foto di Federico Gaetano

Momento delicato in casa West Ham, con il tecnico Manuel Pellegrini che rischia seriamente la panchina. Gli Hammers infatti hanno perso 7 gare nelle ultime 10 sfide di Premier, se le cose dovessero andare male anche nel prossimo match contro il Southampton potrebbe arrivare l'esonero per il tecnico cileno. Al suo posto la dirigenza del West Ham potrebbe promuovere Enzo Maresca, già nello staff di Pellegrini. Alternative per Maresca sono David Moyes, recentemente accostato all'Everton, e Eddie Howe, attuale tecnico del Bournemouth che però non vorrebbe lasciare il club in corsa.