West Ham, Pellegrini attacca Klopp: "Abituato ai gol in fuorigioco"

In Inghilterra non si placano le polemiche dopo l'1-1 fra West Ham e Liverpool legate alla rete dei Reds viziata da un fuorigioco piuttosto evidente di Milner. Questo il pensiero del tecnico degli Hammers, Manuel Pellegrini: "Lui è abituato a vincere con gol in fuorigioco. Col Malaga mi eliminò con un gol che era 7 metri in fuorigioco, quindi inutile sorprendersi (il riferimento è alla Champions del 2013 quando il Borussia Dortmund di Klopp eliminò il Malaga del cileno in semifinale, ndr)".