Bella vittoria conquistata dal West Ham che ha battuto 3-0 il Southampton. Dopo la gara il tecnico degli Hammers Manuel Pellegrini ha detto: "Sono molto contento, la squadra ha continuato a giocare come nelle ultime tre partite e il modo migliore per finire la stagione era vincere la nostra ultima partita in casa qui.

È una stagione speciale perché siamo partiti così male, sapevamo che non sarebbe stato facile, ma abbiamo avuto così tanti giocatori con infortuni, molti giocatori che non potevano giocare ma forse ci daranno il vantaggio di capire cosa dobbiamo migliorare per la prossima stagione. Per me è una buona stagione, una stagione costante, non stiamo lottando per la retrocessione e penso che i tifosi siano felici".