© foto di Imago/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Manchester United, il tecnico del West Ham Manuel Pellegrini si è lamentato molto dell'assenza del VAR in Premier League: "Penso che avremmo dovuto vincere. Abbiamo giocato contro il Manchester United all'Old Trafford e abbiamo fatto una buona prestazione, ma sfortunatamente non abbiamo potuto vincere. Non voglio lamentarmi per l'arbitro perché penso che tutte siano state decisioni difficili, ma era rigore su Juan Mata e il nostro gol annullato era regolare. Con la VAR avremmo vinto questa gara".