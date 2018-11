West Ham, Pellegrini: "Contento del modo in cui abbiamo giocato, non del 4-0"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutto ko rimediato in casa dal West Ham, battuto 4-0 dal Manchester City. Dopo la gara il tecnico degli Hammers Manuel Pellegrini ha commentato così la gara: "Mi sento comunque bene quando concedi quattro gol, non puoi vincere, ma hai tante possibilità, giochi nel modo in cui dovremmo giocare ogni partita. E' difficile da dire quando perdi 4-0 ma sono felice del modo in cui abbiamo giocato. Sono contento di molte cose, ma non del risultato, ma penso che non possiamo subire questi gol".