Una sconfitta che fa male quella rimediata dal West Ham nel derby contro il Chelsea per 2-0 grazie alla doppietta di Hazard. A fine partita è il tecnico degli Hammers, Manuel Pellegrini, ad ammettere l'insoddisfazione per il risultato maturato: "Quando giochi contro un giocatore con la qualità di Eden Hazard sai che può fare cose diverse: passare attraverso quattro giocatori non è facile, ma avremmo potuto fare meglio nel modo in cui abbiamo difeso in quell'occasione. Abbiamo cambiato le cose e abbiamo avuto la possibilità di giocare, ho visto la personalità dei miei nel secondo tempo, ma non nel primo; ci sono molte ragioni per questo, in primis perché quando non combatti per nessun obiettivo è molto difficile essere sempre concentrati. Inoltre abbiamo diversi infortunati e molti giocatori hanno nelle gambe troppe partite quindi sono stanchi" ha ammesso ai microfoni di Sky Sports UK.