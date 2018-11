West Ham, Pellegrini: "Dobbiamo avere una mentalità umile e vincente"

© foto di Imago/Image Sport

Manuel Pellegrini, tecnico del Westa Ham, ha parlato in vista della prossima sfida di campionato contro il Newcastle in trasferta: "Zabaleta? Ora pensiamo a vincere con lui in campo poi,vista l'assenza di Fredericks per i prossimi mesi, dovremo fare qualcosa per permettergli di non giocare tutte e 7 le partite di dicembre. La pressione di partita in partita per me rimane sempre la stessa. Prima di entrare in campo penso solo alla vittoria. E' importante avere una mentalità forte, anche perché ogni partita di Premier League è difficile. Ovviamente non è la stessa cosa giocare con le prime o con le altre, ma noi dobbiamo capire che non ci sono squadre più deboli e che dobbiamo giocare ogni sfida al massimo".