West Ham, Pellegrini: "Eccitato dall'idea di far parte di questo progetto"

© foto di Imago/Image Sport

Il nuovo tecnico del West Ham Manuel Pellegrini ha parlato al sito ufficiale degli Hammers dopo la firma: "Sono felice perché torno nel campionato secondo me più bello del mondo. Sono felice soprattutto di arrivare al West Ham, ogni volta che ho parlato col proprietario Sullivan mi ha sempre fatto capire di volermi davvero. Il West Ham ha avuto una stagione complicata, la prossima mi auguro di poter far divertire i tifosi. Nell'incontro con il presidente ci siamo trovati su tante idee di calcio e più in generale sul futuro del club. Sono eccitato dall'idea di far parte di questo progetto".