West Ham, Pellegrini: "Felipe Anderson protagonista, vittoria meritata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo tre gare il West Ham è tornato alla vittoria battendo 4-2 il Burnley in casa e dopo la gara Manuel Pellegrini ha commentato così la prestazione dei suoi: "Avevamo bisogno di vincere perché arrivavamo da molte gare in cui abbiamo creato occasioni ma non abbiamo vinto. Sì, avremmo potuto segnare di più.

La prima e più importante cosa è che abbiamo vinto la partita, abbiamo giocato bene e creato occasioni, ma altre volte abbiamo pareggiato o perso, ci fidiamo del modo in cui giochiamo, penso che i tifosi si siano divertiti e nei momenti di cattivi risultati abbiamo sentito che erano con la squadra. Felipe Anderson? Ha segnato due gol, è stato coinvolto in due gol e ha sbagliato due gol, penso che questa gara gli darà molta fiducia per il futuro".