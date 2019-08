West Ham, Pellegrini: "Partita divertente, per noi era importante vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Manuel Pellegrini ha parlato ai microfoni della BBC della vittoria conquistata dal suo West Ham in casa del Watford: "È stato un match divertente perché entrambe le squadre giocano in modo offensivo, quindi cercano sempre di segnare. Come manager, la cosa più importante è vincere, ma ci sono diversi modi per farlo. Noble è un giocatore molto importante per noi, è il capitano della squadra. La mia prima idea era di non farlo giocare per 90 minuti, ma mi stava dicendo che stava bene. Haller? I due gol sono stati importanti per lui. Arrivare in Premier League non è facile e per un attaccante è importante segnare".