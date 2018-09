West Ham, Pellegrini: "Prestazione eccezionale contro lo United"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 3-1 rifilato al Manchester United, il tecnico del West Ham Manuel Pellegrini ha elogiato la sua squadra per la grande prestazione: "E' stata un ottima gara perché ricordo quello che ho detto tre settimane fa, quando stavamo perdendo le partite, che dovevamo giocare come una grande squadra e penso che quello che abbiamo fatto oggi è stato proprio questo. Stiamo migliorando e dobbiamo continuare allo stesso modo. Oggi abbiamo giocato come mi piace che la mia squadra giochi, come una grande squadra che cerca di raggiungere l'altra area: hanno segnato solo un gol da un angolo, quindi è un risultato enorme e una prestazione eccezionale".